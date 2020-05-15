 

В Россию из США вылетели 369 россиян

15.05.2020, 6:50, Новости дня

Специальный рейс "Аэрофлота" вылетел сегодня в Москву из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. На борту самолета находятся 369 россиян, в том числе десять российских школьников, обучавшихся по образовательным программам в США.

Это не последний вывозной рейс из Нью-Йорка. В Штатах остаются еще как минимум 15 школьников.

Кроме того, посол в США Анатолий Антонов сообщил, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются к нашим дипломатам с просьбами о содействии в выезде в Россию для воссоединения с семьями, передает телеканал "Россия 24".



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