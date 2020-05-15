 

Глава Минобрнауки: новый учебный год вузы начнут как обычно

15.05.2020, 6:50, Новости дня

Российские вузы настроены начать новый учебный год как обычно — с 1 сентября. Об этом в интервью нашему каналу сообщил глава Минобрнауки.

Валерий Фальков также рассказал о предстоящих вступительных экзаменах.

"Российские вузы считают принципиальными следующие моменты. Первое — это осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ", — сказал он.

"Почему это важно и об этом надо сказать? Потому что в обществе дискутируются самые важные варианты, в том числе и отказаться от ЕГЭ, но в силу ряда причин это будет большим стрессом для абитуриентов, мы не сможем обеспечить справедливость и беспристрастность", — отметил Валерий Фальков.



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