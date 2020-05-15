Калифорния резко сокращает расходы на здравоохранение и образование

15.05.2020, 6:50, Новости дня

Калифорния столкнулась с массовым сокращением расходов на образование, и столь актуальное сейчас здравоохранение. Штату приходится входить в режим жесткой экономии: как сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляя майский специальный бюджет, расходы превышают доходы на $54 млрд.

“Covid-19 привел к тому, что Калифорния, как и экономика по всей стране столкнулись с крутым и беспрецедентным экономическим кризисом — с огромными потерями рабочих мест и нехваткой доходов”, — пояснил Ньюсом.

Прогнозируемый дефицит предполагается покрывать также за счет резервов штата, оценивающихся в $16 млрд. Однако этих средств явно не хватит – власти Калифорнии намерены просить финансовой помощи у федерального правительство.

Как будут экономить на здравоохранении, Ньюсом пока не уточнил. Однако уже известно, что местным госслужащим на 10% сократят зарплату. Кроме того, будет отменен или сокращен ряд образовательных программ уже заложенных в текущий бюджет.