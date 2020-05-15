ВОЗ предрекла Европе новую волну коронавируса

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15.05.2020, 6:48, Новости дня

Осенью в Европе может наступить новая волна коронавируса, сообщил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он призвал заниматься «подготовкой», а не праздновать. Клюге считает, что некоторые страны могли поторопиться с отменой ограничений, введенных в связи с коронавирусом. По его словам, замедление роста числа заболевших не означает скорый конец пандемии.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что осенью можно ожидать волну гриппа или кори, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.



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