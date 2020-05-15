В Москве отменили штрафы за ошибки в номере автомобиля в пропусках

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15.05.2020, 6:25, Разное

В департаменте транспорта Москвы решили отменить штрафы водителям, которые привязали к цифровому пропуску неверный номер автомобиля, сообщается в телеграм-канале дептранса.

«Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску», — говорится в посте.

Те, кого за ошибку в номере автомобиля в пропуске уже оштрафовали, смогут обжаловать это решение на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru. Сотрудники МАДИ подготовили семь форм заявлений. Для подачи жалобы на первом ресурсе нужно выбрать один из образцов заявлений, заполнить его и подать онлайн-обращение в разделе электронной приемной.

При подаче заявления на сайте avtokod.mos.ru необходимо зайти в раздел «обращения», выбрать вкладку «обращения в МАДИ» и выбрать подпункт о жалобе на постановление делу об административном правонарушении. В дептрансе при этом отметили, что жалоба не может быть основанием для отзыва штрафа, но пообещали в индивидуальном порядке рассмотреть каждый запрос.

В Москве из-за эпидемии коронавируса с 15 апреля действует режим электронных пропусков. С 22 апреля москвичей обязали привязывать к пропуску транспортную карту или номер автомобиля. В противном случае проездной не сработает, а водителям могут назначать штрафы.

Источник: Новая газета



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