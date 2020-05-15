Звезда “Игры престолов” показалась с большим животом на фоне слухов о беременности

15.05.2020, 6:17, Разное

Папарацци запечатлели 24-летнюю артистку и ее 30-летнего супруга

Джо Джонаса во время прогулки по Лос-Анджелесу. Софи Тернер впервые за долгое

время появилась в публичном месте. Наряд звезды сериала “Игра престолов”

подчеркивал подросший живот.

Поклонники не могли обойти вниманием мужа актрисы. Интернет-пользователи отметили, что вокалист “разросся” в районе

талии. Фанаты шутят, что Джонас тоже в положении.

Слухи о беременности Сансы из “Игры престолов”

появились несколько месяцев назад. Актриса и ее избранник сплетни

комментировать отказывались. Они до сих пор официально не объявили о скором

появлении первенца. Между тем после публикации снимков папарацци необходимость сообщать о

переменах отпала.

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Публикация от ✨Сплетники���� (@_spletniki__) 13 Май 2020 в 12:29 PDT

Из-за пандемии коронавируса Софи Тернер и Джо Джонас

практически все время сидят дома. Ранее в интервью певец говорил, что счастлив

круглые сутки находиться рядом с женой. Влюбленные поженились всего год назад и

не успели надоесть друг другу.

Звезда сериала “Игра престолов” солидарна с избранником. Софи

называет себя интровертом. Для Тернер не составляет труда сидеть в четырех

стенах весь день.