Звезда “Игры престолов” показалась с большим животом на фоне слухов о беременности
15.05.2020, 6:17, Разное
Папарацци запечатлели 24-летнюю артистку и ее 30-летнего супруга
Джо Джонаса во время прогулки по Лос-Анджелесу. Софи Тернер впервые за долгое
время появилась в публичном месте. Наряд звезды сериала “Игра престолов”
подчеркивал подросший живот.
Поклонники не могли обойти вниманием мужа актрисы. Интернет-пользователи отметили, что вокалист “разросся” в районе
талии. Фанаты шутят, что Джонас тоже в положении.
Слухи о беременности Сансы из “Игры престолов”
появились несколько месяцев назад. Актриса и ее избранник сплетни
комментировать отказывались. Они до сих пор официально не объявили о скором
появлении первенца. Между тем после публикации снимков папарацци необходимость сообщать о
переменах отпала.
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Из-за пандемии коронавируса Софи Тернер и Джо Джонас
практически все время сидят дома. Ранее в интервью певец говорил, что счастлив
круглые сутки находиться рядом с женой. Влюбленные поженились всего год назад и
не успели надоесть друг другу.
Звезда сериала “Игра престолов” солидарна с избранником. Софи
называет себя интровертом. Для Тернер не составляет труда сидеть в четырех
стенах весь день.
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