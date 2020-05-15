 

Трамп назвал ВТО «ужасной» из-за «плохого обращения» с США

15.05.2020, 6:16, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал Всемирную торговую организацию.

Он заявил, что «ВТО ужасна». Трамп возмутился тем, что с США «очень плохо обращались». Американский лидер пожаловался на то, что «ВТО относится к Китаю как к развивающейся стране, Китай получает много плюсов». Трамп подчеркнул, что США этих «плюсов» не получают, передает ТАСС.

Напомним, Трамп уже заявлял о несправедливости ВТО по отношению к США.

Источники сообщали, что в Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам.



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