Мнение: Коронавирус передается от кошки к кошке

15.05.2020, 6:05, Разное

Коронавирус передается от кошки к кошке

В начале апреля китайские исследователи впервые сообщили о том, что среди кошек в Ухане есть особи, имеющие антитела против антигенов SARS-CoV-2. Подробнее об этом здесь: https://prof-afv.livejournal.com/7534.html.

Это находка свидетельствовала о том, что во время эпидемии COVID-19 в Ухане кошки заражались этим вирусом от людей. Однако, оставалось неясным:

1) могут ли «подцепившие» SARS-CoV-2 кошки передавать его «сородичам»

2) могут ли люди заражаться SARS-CoV-2 от кошек.

Ответа на второй вопрос до сих пор нет. Но «тучи сгущаются». Дело в том, что получен однозначный ответ на на первый вопрос. И этот ответ ДА — зараженные SARS-CoV-2 кошки продуцируют инфекционный вирус (в мазках из носа), который легко передаётся не зараженным кошкам при содержании в одной клетке. Кошки, получившие SARS-CoV-2 от «соседей» также продуцируют инфекционный вирус. Оригинал этого исследования здесь: DOI: 10.1056/NEJMc2013400.

По замыслу работа очень простая. Трёх кошек заразили SARS-CoV-2, то что заражение произошло, проконтролировали выделением живого вируса из носовой полости. Далее к каждой зараженной кошке подсадили в клетку «чистую» кошку. Во всех трёх случаях чистая кошка заразилась SARS-CoV-2, что также было проконтролировано выделением живого вируса. Технически это исследование выполнено безупречно. Если бы наличие вируса определялось бы по присутствию вирусной РНК, оставались бы вопросы. Но тестировался именно живой вирус, что существенно сложнее. Более того ежедневно у каждой кошки определялось количество живого вируса. Для этого использовалась оригинальная клеточная культура, но это уже вопрос технический, хотя и очень важный для профессионалов. Интересно, что у всех кошек инфекция протекала бессимптомно. Иными словами, без анализа невозможно определить инфицирована ли кошка SARS-CoV-2 или нет.

Остаётся без ответа важнейший вопрос – реализуется ли схема передачи «человек-кошка-человек» и если да, насколько это важно в контексте распространения SARS-CoV-2 инфекции среди людей.

https://prof-afv.livejournal.com/16509.html – цинк

PS. У меня уже среди знакомых трое заболевших коронавирусом. Все из Москвы.