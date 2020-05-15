 

“Настя хочет дальше рожать”: Тарасов и Костенко мечтают стать многодетными родителями

15.05.2020, 5:53, Разное

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже планируют рождение третьего ребенка. Футболист откровенно признался в одном из интервью, что они с Костенко готовы стать многодетными родителями и очень этого хотят.
Ещё в начале отношений Тарасов и Костенко говорили, что мечтают о большой, дружной семье. Сейчас пара воспитывает дочерей Милану и Еву, и супругов совсем не останавливает тот факт, что самая маленькая из них родилась в начале февраля, – они уже активно обсуждают очередное пополнение в семье.

Для YouTube-шоу Алены Жигаловой “Алена, блин”, известный футболист рассказал, он рад тому, как восстанавливается его жена. Анастасия Костенко часто посещает медицинских специалистов и старается поддерживать себя в хорошей физической форме, рассчитывая на зарождение новой жизни. Тарасов заявил, они вскоре “побегут” за третьим ребенком.

“Настя тоже хочет дальше рожать”, – делится планами глава семейства. Футболист очень хочет мальчика, но рождение девочки его не огорчит. Дмитрий Тарасов любит своих малышек, старается их баловать и раньше не представлял, как “можно любить кого-то ни за что-то”.



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