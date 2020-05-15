Глава Юридического комитета Сената пообещал изучить расследование о российском вмешательстве

15.05.2020, 5:45, Новости дня

Председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил в четверг, что его комитет приступает к широкомасштабному изучению расследования о российском вмешательстве, отклонив при этом просьбу президента Дональда Трампа пригласить бывшего президента Барака Обаму для дачи показаний в Сенат.

«Я очень обеспокоен прецедентом, который будет создан при вызове бывшего президента [в Сенат], – заявил республиканец Грэм, убежденный союзник Трампа, – Ни один президент не может быть выше закона. Тем не менее, президент обладает прерогативой исполнительной власти выдвигать претензии в отношении других ветвей власти».

Грэм отметил «удивительную» природу своего заявления, подчеркнув: «Будем преуменьшением сказать, что мы живем в удивительное время».

В США есть действующий президент, обвиняющий бывшего президента в «участии в изменническом заговоре с целью подорвать его власть… У нас есть бывший президент, предполагающий, что нынешний президент подрывает верховенство закона», – отметил Грэм, имея в виду закрытое Трампом дело против Майкла Флинна, бывшего советника президента по национальной безопасности. «Все это происходит во время серьезной пандемии», – добавил сенатор.

По словам Грэма, вначале Судебный комитет рассмотрит решение Министерства юстиции об отказе от преследования Флинна, а также действия администрации Обамы по упоминанию имени Флинна в отчетах разведки во время российского расследования.

«Мы должны определить, были ли эти запросы законными», – сказал Грэм, имея в виду запросы высших должностных лиц администрации Обамы, требовавших «разоблачить» действия Флинна.

Грэм также заявил, что комитет рассмотрит возможные злоупотребления Законом об иностранной разведке во время расследования дела против Картера Пейджа, бывшего сотрудника избирательного штаба Трампа. ФБР возбудило дело против Пейджа в первые дни расследования российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года и тайно просматривало его электронную почту.

Позднее органы федерального надзора пришли к выводу, что ФБР допустило значительные ошибки в заявлениях, поданных в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для получения разрешения на ведение наблюдения за Пейджем. Эти ошибки привели к изменениям во внутренних процедурах ФБР и вызвали в Конгрессе дебаты о том, следует ли использовать инструменты надзора, имеющиеся в распоряжении разведывательного ведомства.

«Моя цель – выяснить то, почему и как система вышла из-под контроля», – сказал Грэм.

Юридический комитет также рассмотрит вопрос о правомерности назначения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора, ведущего российское расследование. Решение о назначении Мюллера было принято в 2017 году тогдашним заместителем генерального прокурора Родом Розенстайном после того, как Трамп уволил экс-директора ФБР Джеймса Коми.

«Было ли законным предположение о сговоре штаба Трампа с Россией?», – заявил Грэм.

Заявление Грэма прозвучало в момент, когда Трамп и его союзники по Республиканской партии начали широкомасштабную атаку на бывших сотрудников администрации Обамы, стоявших у истоков российского расследования. Решение Министерства юстиции о прекращении судебного преследования Флинна, по сути дела, поддерживает эти заявления.

По словам бывших федеральных сотрудников правоохранительных органов, действия Минюста «преуменьшают… проблемы, возникшие в сфере национальной безопасности» в связи с действия Флинна. Бывший советник Трампа признал себя виновным в даче ложных свидетельских показаний ФБР о своих разговорах с российским послом в Соединенных Штатах в момент перехода президентской власти в 2016 году.

Трамп и его союзники по Республиканской партии, по мнению демократов, пытаются переосмыслить российское расследование, называя его «государственным» заговором с целью саботажа действующей администрации, что создает почву для атаки на бывших и действующих руководителей правоохранительных органов.

Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер выступил против возобновления внимания республиканцев к Флинну и российскому расследованию.

«Мы находимся посреди кризиса, затронувшего общественное здравоохранение и экономику, и республиканцы в Сенате… преследуют отвлекающие… теории заговора для поддержки президента Трампа в тот момент, когда президент Трамп должен сосредоточиться на решении этого кризиса», – заявил Шумер.

По словам Грэма, слушания в Юридическом комитете начнутся в начале июня.

Трамп написал в четверг в своем Твиттере, что Грэм должен вызвать Обаму для дачи показаний в Сенате. «Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым, кого я бы вызвал, чтобы дать свидетельские показания о самом большом политическом преступлении и скандале в истории США… – это бывшего президента Обаму. Он знал ВСË… Сделай это, Линдси Грэм, просто сделай это», – потребовал президент.

По мнению Грэма, и Трамп, и Обама могут предстать перед комитетом и «поделиться своими опасениями друг с другом». Однако у сенатора «есть большие сомнения относительно того, будет ли это [решение] мудрым для страны».