 

С 18 мая водителей Uber обяжут носить маски

15.05.2020, 5:41, Новости дня

Компания Uber Technologies в рамках мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, обяжет водителей носить маски, сообщила пресс-служба компании 13 мая. 

Перед началом работы водители должны будут сделать селфи в маске. Проверять фотографии будут с помощью специальной технологии, встроенной в онлайн-приложение. Водители, которые будут без маски, не смогут начать пользоваться программой.  

We’re using technology to confirm your driver has a face cover or mask before they go online to help keep our community safe. pic.twitter.com/E9er2u9KAl

— Uber (@Uber) May 13, 2020

Новые требования вступят в силу с 18 мая в США, Канаде, Индии, большинстве стран Латинской Америки и Европы, в том числе в Украине, подтвердили LIGA.net в пресс-службе компании, и будут действовать до конца июня. В дальнейшем их могут продлить или отменить – решение будет зависеть от эпидемической ситуации. 

Пассажиров компания тоже призвала надевать маски и обрабатывать руки антисептиком перед поездкой. Кроме того, клиентам запретили садиться на переднее сидение и сократили их максимальное количество с четырех до трех. 

Водителям разрешили отменять поездки без штрафных санкций, если у пассажиров нет маски. Такое же право есть у пассажиров. Нарушителям правил (и пассажирам, и водителям) могут заблокировать доступ к приложению, предупредили в компании. 

Uber выделила $50 млн на закупку масок, перчаток, антисептиков и дезинфицирующих салфеток и уже начала их отправку водителям по всему миру. В некоторых странах, куда средства доставить не смогут, водителям пообещали выплатить компенсацию.

Uber работает в 70 странах. В Украину компания пришла в 2016 году. Сейчас такси Uber доступно в семи украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Виннице и Запорожье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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