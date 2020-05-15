Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

15.05.2020, 5:41, Новости дня

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох считает, что президента РФ Владимира Путина нельзя называть политическим лидером, поскольку он – “глава мафиозной структуры”. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Я думаю, что его нельзя оценивать в терминах политического лидера. Его нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры. И вот как глава крупной мафиозной структуры он, безусловно, выдающийся “крестный отец”, скажем так”, – отметил Кох.

Он высказал мнение, что окружение Путина – “это самая сильная “семья”.

“Мало того, что она сама по себе огромные финансовые потоки контролирует – она единственная, которая достигла цели, полностью слилась с государством и возглавила это государство”, – уверен Кох.

Кох: У Путина впереди мумификация. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Путин возглавляет РФ с декабря 1999 года, когда его предшественник Борис Ельцин подал в отставку. Он четырежды избирался на пост президента РФ – в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 году (с 2008-го по 2012 год был премьером).