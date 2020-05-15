Витренко засомневался в способностях Зеркаль вести переговоры с “Газпромом”. Дипломат ответила

15.05.2020, 5:41, Новости дня

Исполнительный директор Национальной акционерной компании “Нафтогаз України” Юрий Витренко и советник главы компании, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль вступили в заочную дискуссию в соцсетях.

14 мая стало известно, что Зеркаль поручили защиту компании в международных арбитражах и иностранных судах в спорах с Россией и “Газпромом”.

Витренко отметил в Facebook, что экс-замминистра много помогала команде “Нафтогазу” во время трехсторонних консультаций (Украина – Россия – ЕС) и в других вопросах.

“В то же время я должен обратить внимание на ряд моментов, чтобы имидж Ланы не был использован для “прикрытия”, – мол, не переживайте, есть достойная замена Витренко (хотя речь идет лишь о части того, за что я отвечаю). Во-первых, Лана не участвовала в Стокгольмском арбитраже против “Газпрома”, в реальных переговорах с “Газпромом”, в организации поставок газа из Европы. Поэтому есть вопрос о релевантном опыте”, – написал топ-менеджер, который 13 мая сообщил о сокращении его должности, что подразумевает его увольнение через два месяца.

Зеркаль – юрист и дипломат, а для порученной ей работы надо быть экономистом высокого класса, считает Витренко.

“Даже арбитраж в Стокгольме – это коммерческий арбитраж, это прежде всего о деньгах и об экономической сущности. Похожая ситуация с исками “Нафтогазу” по активам в Крыму. Моя роль и роль моей команды заключалась в том, чтобы обосновать финансовые потери “Нафтогазу” и требовать соответствующую компенсацию. Соответствующий экономический анализ того, что мы делаем, – это, без ложной скромности, “высшая математика”, – заявил исполнительный директор НАК.

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Зеркаль в своем Facebook парировала, что и правовое противостояние РФ и “Газпрому”, и представление интересов НАК в США, ЕС и международных организациях – хорошо знакомые ей вопросы.

“Реализация этих задач является естественным и логическим продолжением миссии, которую я реализовывала в течение предыдущих шести лет в Министерстве иностранных дел, представляя государство в процессах против РФ. Оптимизма также добавляет опыт сотрудничества с предыдущей командой и их наработки. Поэтому я искренне рассчитываю на их поддержку и взаимодействие, потому что мы все заинтересованы в победе и работаем в интересах компании и Украины, а следовательно, вопрос “авторства и соавторства” не должен становиться препятствием”, – считает советник главы правления НАК “Нафтогаз”.

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В НАК заявляли, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.