 

Профессор МГУ, обвиненный студентами в домогательствах, уволился из вуза

15.05.2020, 5:30, Новости дня

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В​​​. Ломоносова Сергей Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами. В связи с этим он принял решение об уходе из университета.

На своей странице в Facebook Князев признался, что всегда считал, что эти отношения во всех случаях были добровольными. Профессор убежден, что сознательно причинять людям вред нельзя, и очень сожалеет, что его поступки заставили кого-то страдать, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились публикации о домогательствах в учебном заведении. Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений в университетской среде. По мнению всех подписавших это обращение, необходимо создать регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов, в частности, запрет на романтическую связь между преподавателями и студентами, соблюдение этики делового общения.



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