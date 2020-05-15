 

Ожидание данных по промпроизводству в КНР стало драйвером для азиатского рынка акций

15.05.2020, 5:30, Новости дня

Инвесторы достаточно оптимистично настроены по поводу предстоящей публикации данных о промышленном производстве в КНР. Позитивный настрой сыграл на руку фондовому рынку: ключевые азиатские индексы торгуются в зеленой зоне.

Японский ключевой индекс Nikkei 225 прибавляет 1,15%, а более широкий Topix – 0,8%. Южнокорейский Kospi растет на 0,26%. Рост наблюдается и в Австралии: ключевой индекс местной биржи, S&P/ ASX 200 растет на торгах 15 мая на 1,12%. В целом индекс MSCI Asia ex-Japan вырос на 0,27%.

Как отмечает CNBC, участники рынка ожидают, что данные из Китая продемонстрируют признаки восстановления второй крупнейшей экономики мира. Помимо официальной статистики по промышленному производству, рынок ждет данных об инвестициях в основной капитал и по розничным продажам.

Оптимистично настроены оказались не только азиатские, но и американские инвесторы. В ходе последних торгов на Уолл Стрит Dow Jones вырос на 377,37 пункта, а S&P 500 завершил день ростом на 1,15%. Nasdaq прибавил 0,9%.



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