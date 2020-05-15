 

Чешский депутат назвал отвратительным снос памятника Коневу

15.05.2020, 5:30, Новости дня

Cнос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является коварным и варварским поступком, сообщил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

В интервью газете "Красная звезда" Войтех Филип отметил, что большинство граждан Чешской Республики знают, что именно Красная армия освободила большую часть страны в 1945 году.

Он напомнил о словах мэра Праги Петра Зенкла, которые тот сказал вскоре после освобождения: "Наш город был спасен от гибели и разрушения, он был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией…".

Эти и другие слова тогдашнего мэра находятся, как отметил Войтех Филип, в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы пражского района, который исподтишка демонтировал статую маршала Конева.

По мнению политика, демонтаж монумента свидетельствует о том, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из РФ и других стран бывшего Советского Союза.

Войтех Филип добавил, что в чешском обществе в последние годы наблюдается очевидный рост фашистских тенденций, которые в ряде случаев остаются без наказания.

"Я считаю, что это позор международного масштаба и абсолютный провал главы чешской дипломатии, который должен был немедленно уйти в отставку, или его должны были без промедления снять с должности", — сказал он.



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