Посол потребовал от NYT опровергнуть фейк о смертности из-за COVID-19 в России
15.05.2020, 5:08, Новости дня
Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России.
Посольство подтвердило «отправку письма с требованием разместить опровержение», передает ТАСС.
Напомним, российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.
Эти два издания заявили о якобы имеющем место «занижении» российскими властями сведений о смертях от коронавируса в России.
В ВОЗ заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.
В Совфеде призвали лишить аккредитации NYT и FT за фейки.
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