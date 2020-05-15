Белый дом не стал рассматривать возможность заболевания Трампа коронавирусом
15.05.2020, 4:48, Новости дня
Возможность заболевания президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса коронавирусом не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни.
Отвечая на вопрос о действиях американской администрации в том случае, если Трамп и Пенс заболеют, Макинэни заявила, что такой вариант «даже не рассматривается», передает ТАСС.
Она заверила, что за здоровьем президента и вице-президента «следят», «сейчас они здоровы». Макинэни призвала «радоваться» в связи с этим.
Напомним, Пенс решил не соблюдать карантин после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус, но отказался от личных встреч с Трампом.
8 мая сообщалось, что у помощника вице-президента США обнаружили коронавирус.
У личного помощника Трампа также выявили коронавирус.
Коронавирус диагностирован и у личной помощницы дочери Трампа Иванки.
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