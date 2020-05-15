Белый дом не стал рассматривать возможность заболевания Трампа коронавирусом

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15.05.2020, 4:48, Новости дня

Возможность заболевания президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса коронавирусом не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни.

Отвечая на вопрос о действиях американской администрации в том случае, если Трамп и Пенс заболеют, Макинэни заявила, что такой вариант «даже не рассматривается», передает ТАСС.

Она заверила, что за здоровьем президента и вице-президента «следят», «сейчас они здоровы». Макинэни призвала «радоваться» в связи с этим.

Напомним, Пенс решил не соблюдать карантин после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус, но отказался от личных встреч с Трампом.

8 мая сообщалось, что у помощника вице-президента США обнаружили коронавирус.

У личного помощника Трампа также выявили коронавирус.

Коронавирус диагностирован и у личной помощницы дочери Трампа Иванки.



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