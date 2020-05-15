 

Сколько москвичей нарушили масочный режим в метро

15.05.2020, 4:45, Разное

В московском метро оштрафовали 198 человек за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ “Организатор перевозок” Владислав Султанов.

По его словам, использование средств защиты в общественном транспорте – еще один шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение требований безопасности уменьшает риск распространения коронавирусной инфекции, передает РИА ФАН.



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