Сколько москвичей нарушили масочный режим в метро
15.05.2020, 4:45, Разное
В московском метро оштрафовали 198 человек за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ “Организатор перевозок” Владислав Султанов.
По его словам, использование средств защиты в общественном транспорте – еще один шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение требований безопасности уменьшает риск распространения коронавирусной инфекции, передает РИА ФАН.
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