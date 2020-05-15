Мнение: О китайской подножке для России

15.05.2020, 4:35, Разное

Умные люди говорят, что для понимания ситуации нужно смотреть, куда идут реальные #деньги. В таком случае, нынешнее положение России – яснее некуда. О чём вполне красноречиво говорит свежая #статистика Центрального банка РФ.

Она не оставляет пространства для альтернативных толкований.

Во всё большей степени #Россия становится сателлитом Китая. Именно туда сейчас в растущих объёмах направляются российские валютные резервы, а с недавних пор – ещё и средства ФНБ, этой известной кубышки на «чёрный день».

На 1 января 2020 года ЦБ держал в Китае 14,1% от ЗВР общим размером 554,3 млрд долл., следует из годового отчета регулятора, опубликованного в четверг. Вложения в КНР стали крупнейшей иностранной инвестицией ЦБ, опередив активы Франции (12,4%), Германии (11%), США (9,7%) и Японии (13,2%). Больше, чем Китаю, ЦБ, похоже, доверяет лишь собственным хранилищам золота: доля этого металла в резервах достигла нового максимума в 19,5%.

При этом ЦБ продолжает небольшими порциям докупать юани: так, кварталом ранее он держал в китайской валюте 65,9 млрд долл. – 471,1 млрд юаней (по курсу на 1 сентября – 7,15 юаней за доллар). Таким образом, в резервах появилось еще 3,9 млрд юаней, которые довели их общий объем до нового исторического рекорда.

Этим дело не закончится. #Россия планирует увеличивать вложения в юани за счет средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие поправки в постановление о порядке управления средствами ФНБ премьер Михаил Мишустин подписал незадолго до своей самоизоляции с #коронавирус­ом. Согласно документу, активы ФНБ могут инвестироваться в долговые обязательства с объемом выпуска в обращении не менее 1 млрд китайских юаней.

Проблема в том, что пока эти вложения убыточны. И таковым останутся ещё надолго.Эскалация конфликта Китая и #США, которая вышла на уровень угроз взаимных санкций, делает будущее юаня туманным, предупреждают аналитики ING. По их прогнозу, к концу второго квартала юань упадет до 7,2 за доллар, что принесет ЦБ 3 млрд долл. убытка (накопленным итогом с начала года). Помимо того риск ликвидности у юаня выше. То есть, часть средства ФНБ может оказаться замороженной.

#Китай, разумеется, от этой российской щедрости только выигрывает. Как казино. А вот у России, похоже, просто нет иного выхода, кроме как вкладываться в экономику дальневосточного соседа?