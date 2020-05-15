Мнение: Опять “Сквозь снег”

15.05.2020, 4:30, Разное

Трейлер ремейка фильма "Сквозь снег".

Творение от автора "Паразитов" был весьма интересным, хотя не все сразу поняли, что фильм не про поезд, а про классовая неравенство и его последствия, которые производят бунты и революции.

В сугубо американской экранизации в виде сериала, главного героя из белого сделали черным (повесточка, не удивлюсь, если еще на тему расизма и домогательств навернут), а для самых тупых прямым текстом говорят, что поезд, это классовая тюрьма. Видимо, некоторые очевидные вещи приходится разжевывать для аудитории прямо в трейлере. Достаточно характерный штришок, говорящий о "талантах" авторов ремейка, хотя фильм в первую очередь про аллюзии на актуальную действительность, где нормальному человеку и так понятно, что хотел сказать автор.

Оригинальный фильм мне понравился. Обзор на него писал еще 6 лет назад https://colonelcassad.livejournal.com/1516997.html

В принципе, посмотрю и ремейк, но ничего сильно хорошего от него не жду.

PS. А вот что могу рекомендовать посмотреть, это "Загрузку".

Достаточно занятная безделица, представляющая из себя своеобразную расширенную версию одной из серий "Черного зеркала" (если не изменяет память, называлась "Сан-Джениперо"), где сознание людей оцифровывали и после смерти загружали в цифровой идеальный рай. "Загрузка" является достаточно едкой сатирой на тему цифрового бессмертия, где юмор строится на том, что победивший цифровой капитализм проникает в загробную жизнь, порождая неравенство и на том свете. Так сказать, даже умерев, ты не обретешь свободы от цепей капитализма.

Например, богачи живут за счет накопленных в обычным мире богатств, оплачивая виртуальные услуги и ожидая прогресса науки, когда сознание можно снова будет загрузить в физического клона в реальном мире.

А бедняки живут в камерах, где им выдается ограниченный ресурс на месяц, после траты которого, их существование прерывается до следующего месяца, когда им начислят "бесплатный социальный трафик" для иллюзии существования. Для совсем нищих, существуют виртуальные посмертные миры с плохой графикой и ошибками в коде.

Чего-то масштабного не ожидайте, просто достаточно забавная и слегка наивная история, с социальным юмором и легкой критикой существующей социально-экономической модели, которая замаскирована под различный ситуационный юмор и ненавзчивую демонстрацию капиталистического абсурда (чем-то напомнило юмор Терри Гиллиама) . В принципе, на этой концепции могли сделать и что-то более масштабное, но и так неплохо. Есть даже пара сюжетных поворотов, которые меняют отношения к персонажам, в том числе и к главному герою.