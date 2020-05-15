Личное: Мозг Анастасии Решетовой

15.05.2020, 4:20, Разное

Сожительница Тимати — Анастасия Балконская-Решёткина– сделала очень смелое, на мой взгляд заявление.

Пожалуй, процитирую:

Помню будучи маленькой девочкой все время со страхом думала о возрасте 25+ ))) Мне казалось этот период еще тааааак далеко, да и после 25 ти начинается старость Прошли годы и вместе с телом у меня вырос ещё и мозг.

Это своё заявление Настя снабдила весьма показательной во всех смыслах фотографией:



Анастасия Решетова и мозг. Фото: Соцсети

Наблюдая за судьбой Насти, я прихожу к выводу: она явно путает мозг с силиконовыми сиськами. Во вселенной этой простенькой женщины мозг и сиськи, по всей видимости, являются абсолютными синонимами.

Родив Тимке шахзаде, Настюшка своим примитивным мозгом подумала и решила, что теперь она — в дамках.

Дефективный ход мыслей, в принципе, свойственен недалёким курицам, воюющим со свекровями и с бывшими своих мужиков.

Балконская-Решёткина положила годы жизни на противостояние с Шишковой и на войну с мамкой Тимати.

Расплодившись, Настя почувствовала головокружение от успеха и решила, что победила двух ненавистных ей женщин: Алёну и Симону.

Под той же фотографией с кривыми сиськами Настя написала:

Но так приятно взрослеть с каждым годом, начиная иначе смотреть на вещи , на людей, становиться увереннее в своих силах и больше не давать себя в обиду.

Это заявление — прямой намёк на Симону, которой Настька под предлогом карантина отказала от дома.

Симона об этом сама сообщила:

Теперь относительно второго внука))) Я не видела его уже два месяца с тех пор, как обьявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн, или я приходила в гости, мне было чем вас порадовать, сейчас увы… Адрес, где можно на него посмотреть вы знаете.

Ну, что тут скажешь?

Бедная, глупая Настя.

Радуется, как пятилетняя девочка тому, что злая воспитательница Симона ушла пить чай. Не понимает болезная: мать из жизни Тимати, а, значит, и маленького шахзаде не уйдёт от слова «никогда».

Наивная Настя решила, что победить Симону можно силой сисек и матки. Этого не будет. Балконскую ждёт сценарий: «Чемодан. Вокзал. Новая наложница в жизни Тимати».

К чему это я? Ах, да: Балконскую скоро вышвырнут, как паршивую, драную кошку. Сейчас хитрая Симона состроит из себя гонимую жертву, и Тимати выберет мать.

Почему? Да потому, что, если поступит по-другому, Кадыров ему руки не подаст, не позволит впихнуть рэперский пряник в один с собой кадр для селфи. А Кадыров для Юнусова — «наше фсё».

Так что готовься, Настя, с вещами на выход.

А вы на кого ставку в этом противостоянии двух баб делаете: на Симону или на Балконскую-Решёткину?

Почему?