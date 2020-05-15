МЧС нашло в 165 домах для престарелых нарушения пожарной безопасности

15.05.2020, 4:08, Новости дня

Требования пожарной безопасности нарушались в 165 домах-интернатах для престарелых и инвалидов, информирует МЧС.

В 2020 году провели около 1 тыс. проверок противопожарного состояния. Выявлено «165 учреждений с нарушениями требований пожарной безопасности», передает ТАСС.

Чаще всего нарушения связаны с захламленными путями эвакуации, отсутствием или неисправностью некоторых систем противопожарной защиты.

На учете МЧС 1 тыс. 750 таких объектов. Проверки по плану проводятся каждый год в учреждениях категории чрезвычайно высокого риска, раз в два года – в учреждениях категории высокого риска.

Ведомство совместно с МВД проверяет объекты, где предоставляют услуги, на которые не были получены соответствующие разрешения, и нарушают требования пожарной безопасности.

«В случае выявления нарушений деятельность в таких домах-интернатах для престарелых и инвалидов, социальных объектов приостанавливается до момента устранения имеющихся недостатков», – говорится в сообщении.

В апреле в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

В мае пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске. В результате пожара погибли девять человек, еще двое скончались в больнице.