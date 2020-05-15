VOAэкспресс 14 мая 2020

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15.05.2020, 4:05, Новости дня

Коронавирус

Дональд Трамп уверен: вакцина против COVID-19 появится в США уже к концу этого года. Однако оптимизм в отношении ситуации с коронавирусом разделяют далеко не все.

Рик Брайт, ученый из ведомства при Министерстве здравоохранения, который был смещен со своего поста из-за жалобы на действия руководства, подчеркивает: опасность коронавируса – не только в том, что он уносит человеческие жизни, но и в том, что он оказывает разрушительное воздействие на наше общество. «Если не улучшить планирование, то зима 2020 года может стать одной из самых мрачных в современной истории», – сказал Брайт.

Экспертиза

Эксперты о том, какой внешнеполитический курс можно ожидать от Москвы в условиях низких цен на нефть, пандемии и падения популярности президента Путина

Животные в Zoom

За время карантина ежедневные Zoom-конференции многим изрядно надоели. Разнообразить наскучившие видеозвонки с коллегами и друзьями решили американские фермеры. Благодаря их инициативе теперь к онлайн-встречам могут присоединяться самые разные животные.

Аппараты ИВЛ

Модели аппаратов ИВЛ, которые, как предполагается, стали причиной двух пожаров в российских больницах, не будут использоваться при лечении больных в США. Речь идет об аппаратах «Авента-М», произведенных Уральским приборостроительным заводом и доставленных в США в начале апреля.



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