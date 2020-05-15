Трамп посетил центр по распределению медицинских масок в Пенсильвании

15.05.2020, 4:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг посетил центр по распределению масок в Пенсильвании, объявив о планах своей администрации в отношении пополнения стратегического запаса медицинского оборудования в США, истощенного в результате вспышки коронавируса. Сам президент, как отмечает Reuters, не надел маску во время осмотра распределительного центра, расположенного в Аллентауне.

Трамп пока что сопротивляется публичному ношению маски, несмотря на публичные рекомендации в отношении всех американцев, сделанные его администрацией. Ранее в Белом доме были введены новые правила внутреннего распорядка, требующие от всех сотрудников администрации надевать маски при исполнении рабочих обязанностей.

Президент сегодня посетил распределительный центр компании Owens & Minor Inc в Пенсильвании, откуда, по словам Белого дома, в американские больницы были отправлены миллионы медицинских масок типа N95, хирургических халатов и перчаток.

Все сотрудники центра во время визита президента были в масках.

На прошлой неделе Трамп посетил фабрику по производству масок в Аризоне. Во время этого визита президент также не надел маску, хотя сообщил журналистам, что он попробовал надеть несколько масок до выхода к прессе.

Пенсильвания считается «колеблющимся» штатом – за предпочтения местных избирателей на президентских выборах между республиканцами и демократами развернулась острая борьба. Хотя сегодняшний визит Трампа в штат был организован Белым домом, мероприятие содержало в себе элементы предвыборной агитации – в частности, во время визита президента на предприятие звучала музыка, похожая на звуковое сопровождение митингов Трампа.

В ходе визита Трамп обвинил администрацию экс-президента Барака Обамы в создании ситуации, при которой в США были истощены запасы средств противовирусной защиты. Глава государства пообещал, что его администрация создаст запасы защитных средств, которых хватит на три месяца, а не на одну-три недели.

«Я уверен, что Америка будет полностью готова к любым будущим вспышкам, которых, мы надеемся, не произойдет», – заявил Трамп, обращаясь к журналистам после осмотра распределительного центра.

Ранее в четверг высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что администрация Трампа к осени пополнит федеральный запас 300 миллионами лицевых масок типа N95, которыми в основном пользуются для защиты от заражения медицинские работники, ведущие борьбу с пандемией коронавируса.

Представитель Белого дома сообщил, что администрация надеется иметь к осени в национальных стратегических запасах 1 миллиард масок. На момент начала вспышки в федеральном резерве имелось всего 13 миллионов масок типа N95.