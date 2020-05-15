Холодов: На табачном рынке существует несколько схем минимизации налогов, которые должны быть ликвидированы

15.05.2020, 3:55, Новости дня

Табачный рынок в Украине требует структурного реформирования, так как на сегодня на нем есть мощный картельный сговор, ручное управление отраслью и давление на независимых операторов, написал народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы профильного комитета Рады Андрей Холодов в своем блоге на сайте LIGA.net.

“Учитывая сложившуюся на рынке деловую практику и вред, который наносит курение здоровью нации, мы должны комплексно пересмотреть законодательство для этого рынка и установить такие правила, которые будут идти на пользу в первую очередь государству. Проблемой №1 на рынке табака является картельный сговор. Факт его существования установлен Антимонопольным комитетом, в прошлом году на табачные компании наложен штраф 6,5 млрд грн”, – написал он.

Холодов напомнил, что табачные компании в судах оспаривают решение АМКУ о наложении штрафа.

“При этом новая власть уже имеет и опыт попыток политического решения вопроса монополии, и к сожалению, этот опыт отрицательный. В прошлом декабре правительство подписало меморандум с производителями сигарет, которым были согласованы открытие рынка оптовой дистрибуции сигарет и отказ производителей от монопольных схем. Прошло шесть месяцев, и все обязательства, которые на себя брал президент, выполнены, а вот табачный картель своей части договоренностей не придерживается. Понятно, что табачные производители в Украине – международные гиганты, очень организованны, имеют поддержку европейской и американской бизнес-ассоциаций, используют мощные аудиторские и юридические компании и хотят диктовать “свои правила” игры на рынке”, – подчеркнул политик.

Он убежден, что теперь времена изменились и табачный рынок получит новую регуляцию, монополия будет ликвидирована, а правила игры на этом рынке должны быть одинаковыми для всех.

“Сейчас на табачном рынке существует несколько схем условно законной минимизации налогов, которые должны быть ликвидированы. Например, заработанные в Украине деньги табачные компании выводят за границу через уплату роялти, процентов и даже благотворительной помощи. Вывод денег по этим схемам снижает объем доходов, которые должны облагаться налогом в Украине, и часто снижает даже до нуля. Так, некоторые табачные компании позволяют себе притворяться убыточными, имея оборот 25 и более миллиардов гривен ежегодно. Все налоговики об этом хорошо знают, но политической воли для устранения этих схем до сих пор не было. Я верю, что теперь она есть. Я верю в законопроект №1210, который вводит концепцию “деловой цели сделок”, и эффективный общественный контроль за уплатой налогов производителями сигарет”, – написал Холодов.

По мнению нардепа, платить налоги табачные компании должны там, где заработали деньги. Законопроект также предусматривает повышение ставки акцизного налога на стики для электронных девайсов с 1 января 2021 года, тогда как сейчас пачка традиционных сигарет и пачка стиков стоят примерно одинаково, но акцизы на стики в пять раз ниже.

Политик отметил, что у его законопроекта №3016 есть цель ликвидировать схему forestalling, которую сейчас активно используют производители сигарет для минимизации уплаты акцизов.

“Что такое forestalling? Механизм достаточно прост: перед очередным повышением акцизной ставки (обычно перед 1 января каждого года) табачные фабрики наращивают объемы, производят дополнительные запасы продукции и платят акцизы к повышению, заранее. А продают сигареты уже после 1 января по повышенным ценам с учетом возросших акцизов. Речь идет о больших суммах налогов: эта ставка акциза последние годы повышается в среднем на 20% ежегодно. Только через механизмы forestalling государство теряет не менее 1,5–2 млрд грн ежегодно, тогда как табачные компании получают соответствующие доходы”, – написал Холодов.