В Украине 3 тыс. миллионеров. В ГНС рассказали, в каких областях их больше всего

15.05.2020, 3:55, Новости дня

В Украине, согласно декларациям за 2019 год, насчитывается 3150 граждан, доход которых превысил 1 млн грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В течение января – апреля 2020 года украинцы подали более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд грн.

“Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которым определено к уплате 393 млн грн налога и свыше 47 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше 1 млн грн, среди тех, кто уже подал декларации, традиционно зарегистрировано в городе Киеве – это почти 1,2 тыс. человек.

На втором и третьем местах – по 278 и 270 миллионеров имеют Харьковская и Днепропетровская области соответственно.

Самые большие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителям Львовской области – 25 млн грн и Киева – 23 млн грн из доходов, полученных за пределами Украины.

Кампания по декларированию доходов граждан за 2019 год должна была проходить с 1 января до 1 мая, однако ее продлили до 1 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.