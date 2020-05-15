Прокурор АРК об интервью Поклонской Гордону: Мы почерпнули для себя кое-что полезное. Разговоры о ее обращении в ЕСПЧ теперь не имеют смысла

15.05.2020, 3:55, Новости дня

Интервью, которое депутат Государственной думы России, бывший “прокурор” оккупированного Крыма Наталья Поклонская дала основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, стало весьма полезным для органов украинской прокуратуры. Об этом в интервью НВ 14 мая сказал прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный.

“Для меня было странным, когда многие критически высказывались по поводу того, “для чего у преступников брать интервью?”. Но прокуратура Крыма, например, по этому интервью для себя почерпнула кое-что полезное и пресекла те возможные последствия, которые были бы, если бы госпожа Поклонская не подтвердила то, что она осведомлена о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине”, – сказал Поночовный.

Он пояснил, что экс-“прокурор” неоднократно заявляла, будто не знает, за что ее привлекают к ответственности.

“В этом интервью она это, в принципе, опровергла… Поклонская с точки зрения соблюдения ее права на защиту (здесь мы больше говорим о процессуальных моментах) подтвердила, что сейчас она имеет возможность эффективно защищаться, следовательно, ее разговоры об обращении в Европейский суд по правам человека после этого не имеют никакого смысла”, – заявил глава прокуратуры АРК.

С точки зрения украинского законодательства Поклонская не является ни депутатом парламента РФ, ни “прокурором”, поскольку само создание “прокуратуры” после оккупации полуострова было незаконным; поэтому она должна нести ответственность как обычный гражданин Украины, добавил Поночовный.

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России“.

Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В мае 2018 года стало известно, что она подала жалобу в ЕСПЧ, утверждая, будто украинские власти нарушили ее право на справедливое судебное разбирательство.

11 мая на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Поклонской. Во время его она, в частности, говорила об аннексии Крыма и о том, вербовала ли ее ФСБ РФ. Гордон, среди прочего, спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной.

Ряд журналистов и политиков раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует экс-“прокурора” в украинском информационном пространстве. Но в комиссии по журналистской этике заявили, что программа не нарушает украинское законодательство и может быть использована против Поклонской во время расследования оккупации Крыма. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали, что интервью будет приобщено к материалам уголовного производства.