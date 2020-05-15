 

МЧС выявило 165 домов для престарелых с нарушениями пожарной безопасности

15.05.2020, 3:45, Новости дня

Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов с нарушениями требований пожарной безопасности.

Специалисты министерства провели около тысячи проверок. Наиболее распространенное нарушение — захламленные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты, сообщает ТАСС.

За последний месяц в Москве и области произошли два пожара в частных домах престарелых. В одном (в Красногорске) погибли 11 человек.

По предварительным данным, причиной этого пожара стала неисправность электропроводки. Организатора частного хосписа в тот же день задержали, он признал свою вину в том, что устроил дом престарелых без соответствующих бумаг в обычном помещении, которое никто не проверял на предмет противопожарной безопасности.



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