Удаление выборов

15.05.2020, 3:15, Разное

Зачем Госдума экстренно узаконила дистанционные форматы голосования.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк на дополнительном пленарном заседании в Госдуме 13.05.20. Депутаты от партии стали инициаторами введения новых форматов голосования. Фото: РИА Новости / Пресс-служба ГД РФ

В среду Госдума приняла закон о возможности голосования на выборах всех уровней через почту и интернет. Соответствующие поправки в законопроект, который изначально касался порядка «сбора подписей и проверки подписных листов», неожиданно внесли ко второму чтению и за несколько часов приняли в окончательном варианте.

В поддержку закона выступил 251 депутат, 79 человек проголосовали против, а один воздержался.

«Против голосовала вся парламентская оппозиция, — рассказывает депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, уточняя, что в связи с пандемией многие на заседании отсутствовали.

— Этот закон уничтожает тайну голосования. Выборы «по электронке», по факту, будут означать, что за спиной у врачей, которыми сейчас все восхищаются, за спиной у учителей, у рабочих "Газпрома" и "Роснефти" будет стоять конкретный директор, который будет следить, чтобы они голосовали за "Единую Россию"».

По словам депутата от ЛДПР Сергея Иванова, депутаты фракции в Госдуме выступили против поправки, так как она вносилась не отдельным законопроектом.

«Если бы поправка была самостоятельным проектом, то введение [новых механизмов голосования] было бы широко обсуждаемым уже в первом чтении. Мы вынесли поправку на отдельное голосование, но [это ничего не решило]. Нам сказали, что в условиях пандемии нужно предоставить людям возможность голосовать удаленно», — говорит Иванов.

С формальной инициативой выступили депутаты от «Единой России» Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш. Как пояснил «Интерфаксу» соавтор поправок Дмитрий Вяткин, причиной принятия поправок стал коронавирус: «Сколько эти ограничения продлятся, и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования». Определять необходимость введения форматов голосования будет Центризбирком. Кроме того, в законе обозначена возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента. Согласно документу, будет не обязательно проводить голосование на избирательных участках.

Накануне издание «Проект» со ссылкой на источники писало, что законопроект на федеральном уровне разрабатывали в Кремле. Введение новых механизмов аргументировали «охраной здоровья граждан» в случае продления карантинных мер. Однако один из собеседников издания отметил, что в целом голосование вне избирательных участков может помочь власти лучше контролировать результаты выборов.

Как полагает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников,

в среднесрочной перспективе закон нужен для проведения сентябрьских региональных выборов, а также для проведения голосования за поправки в Конституцию и «обнуление президентских сроков».

С ним соглашается политолог Алексей Макаркин.

«Голосование по Конституции провести надо, но сколько людей придет на участки? С учетом сохранения страхов после окончания пандемии [власть может захотеть] максимизировать форматы дистанционного голосования, чтобы увеличить явку, а вместе с ней и легитимность голосования», — говорит Макаркин.

В Госдуме, однако, отметили, что применить новый закон на голосовании по поправкам не удастся: вся процедура регулируется отдельным законом. Это подтверждает руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин:

«Порядок голосования по поправкам в Конституцию был утвержден месяц назад (ЦИК принял соответствующее постановление 20 марта — Ред.). При этом в нем прописана возможность электронного голосования.

Так как голосование по почте в нем не предусмотрено, его проводить не будут».

Закон все равно оставляет много рисков, продолжает Бузин. Для начала в нем не предусмотрено никаких способов контроля процедур удаленного голосования, поэтому недобросовестные организаторы могут использовать новые механизмы в своих целях. Подделать результаты голосования по почте можно через подмену бюллетеней.

Проведение голосования по почте в целом вызывает много вопросов. Депутат Олег Шеин, например, задается вопросом, как в целом будет выглядеть весь процесс.

«Избиратель будет распечатывать бюллетень с домашнего компьютера. А как же водяные знаки и другие защитные элементы? В противном случае, придется идти за ним на избирательный участок, и только потом на почту. Это идиотизм», — возмущается депутат.

Механизм при этом существует в РФ семнадцать лет, право его устанавливать есть у регионов. Использовать формат пытались в разные годы — к примеру, на губернаторских выборах в Свердловской области в 2003 году, — однако тогда через почту проголосовали 94 человека (0,0086%). В 2011 году голосование по почте проводилось на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. В участковые избирательные комиссии по почте поступило 1564 бюллетеней, что составило около 0,08 % от общего числа бюллетеней, признанных действительными.

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«В нашей стране это не распространенный вид голосования, поэтому от него отказались. В других странах уровень его распространения выше: например, в Германии это разновидность досрочного голосования.

Голосование по почте можно использовать в странах, где доверие к выборам значительно выше», — объясняет Андрей Бузин.

Аналогичная ситуация вырисовывается и с электронным голосованием. Несмотря на то, что механизм применяется за рубежом, в РФ его пока использовали единожды — на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года. Официально эксперимент считают удачным (сегодня его даже пролонгировали на 2020-й и 2021-й годы), однако из-за сбоя система не работала несколько часов, а независимый политик Роман Юнеман заявлял, что проиграл из-за нее депутатский мандат провластной кандидатке Маргарите Русецкой. Кроме того, после выборов произошла утечка списков голосовавших.

«Новые технологии — огромный резервуар для фальсификаций», — указывает Колесников.

Кроме того, он утверждает, что отдельно рассматривать экстренное введение нового закона не стоит:

«Закон об электронном голосовании и голосовании почтой я трактовал бы в контексте других действий власти. Среди них: почти завершенное дополнение к закону о полиции, где резко расширяются права полицейских, последний пакет мер экономической поддержки, который напоминает осмысленные действия. Все это — подготовка населения к "обнулению" с разных сторон. С одной стороны, возможность фальсификаций, с другой — подавление протестов и умасливание населения перед голосованием», — резюмирует эксперт.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»