 

В парламенте Чехии назвали отвратительным снос памятника Коневу

15.05.2020, 3:08, Новости дня

Снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу стал отвратительным и циничным поступком, сообщил первый замглавы Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

Он напомнил о словах мэра Праги 1945 года Петра Зенкла, который отмечал «самопожертвованиt советских солдат» и говорил, что город «был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией», пишет «Красная звезда».

Эти слова «находятся в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы района Праги-6», которыми был не только нанесен «урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией», но и попран «символ Пражского восстания и сама дата – 9 Мая 1945 года», передает РИА «Новости».

Филип, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии, от ее имени назвал снос памятника очень коварным и варварским поступком, попыткой «фашиствующих» политиков ухудшить отношения с Россией. Филип видит в этом и негативное влияние ЕС и США. Он раскритиковал политиков, которые «не стесняются оскорблять освободителей» из СССР.

Он отметил, что чешские ветераны «плечом к плечу с советскими воинами боролись против немецко-фашистских оккупантов».

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу просил главу СК РФ Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.



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