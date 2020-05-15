Жители Петербурга сообщили об аномальной погоде в мае

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15.05.2020, 3:06, Разное

Утром 14 мая в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег с дождем. Об аномальной погоде рассказали местные жители в социальных сетях.

Горожане опубликовали фотографии улиц и пожелали друг другу “доброго снежного утра”. Один из пользователей отметил, что в такую погоду легче соблюдать режим самоизоляции, сообщает НСН.

Сейчас в Санкт-Петербурге температура воздуха составляет +2. Позже столбики термометров поднимутся до +11.



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