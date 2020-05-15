Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть

15.05.2020, 3:06, Разное

Мужчина стал новым гостем программы “Алена, блин!”. Он поэтапно воссоздал картину брака с Ольгой Бузовой. Оказалось, что певица не такая белая и пушистая.

Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако не получалось. Футболист уверен, что причина была в неготовности Ольги к наследникам.

Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. “Мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы”, – признался Тарасов.

“У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала и постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну, обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать”, – отметил спортсмен.

Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограмму и подталкивал Ольгу Бузову к лечению. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако забеременеть не получалось.

В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. “Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы”, – пожаловался Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь.

“Мои предположения – человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь”, – заверил спортсмен.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 5 Апр 2020 в 9:29 PDT

Мужчина заявил, что Бузова часто попрекала его: “Если я тебе не рожу, ты меня бросишь”. Дмитрий Тарасов отметил, что никогда бы не поступил так с женщиной, которая действительно бесплодна, однако он видел, что супруга просто не хочет становиться матерью.