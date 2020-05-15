Мнение: Минские топтания

15.05.2020, 2:55, Разное

Минские топтания

Последний раунд переговоров в Минском формате, куда уже подключился новый куратор Донбасса Дмитрий Козак, ожидаемо завершился так же, как и предшествующие. По основным военным и политическим вопросам существенного прогресса нет, изменившийся состав украинской делегации каких-либо серьезных подвижек в своей позиции не демонстрирует, а к боевым действиям, продолжающимся на Донбассе, все это и вовсе уже давно не имеет отношения.

Разумеется, можно говорить о том, что подходы Козака связаны с заигрыванием с частью украинской олигархии (сюда, например, можно отнести снятие санкций с олигарха Новинского) и «бывшими регионалами» в большей степени, чем это было при Суркове, но это скорее вопрос методологии влияния, так как эти люди на текущем этапе не могут обеспечить завершения войны на Донбассе в силу банальной неспособности переломить американский вектор на Украине.

Потенциальный обмен военнопленными и решение второстепенных вопросов остаются способами демонстрировать хоть какую-то отдачу от процесса, но по главным вопросам позитивные комментарии уже давно стали редкостью, что, очевидно, связано с тем, что особых иллюзий относительно Зеленского уже не питают, а Киев, в свою очередь, продолжает следовать в фарватере американского курса.

Позиция Украины вполне прозрачна – война будет продолжаться, Минские соглашения Украина выполнять не будет, а на возможность их изменения/доработки Украина не очень и рассчитывает, так как РФ не склонна идти на уступки и предлагает (как обычно) Киеву договариваться напрямую с ДНР и ЛНР. На это Киев отвечает, что с руководством ДНР и ЛНР он разговаривать не будет, разве что их заменят лояльные Украине «общественники», чего, очевидно, не будет. В общем, стандартная тактика, чтобы ничего не делать.

При этом озвучиваются различные планы по выходу из Минских соглашений в начале 2021 года. Называют «планы Б и С», но эти заявления содержат крайне мало конкретики и призваны скорее показать тем наивным людям, которые голосовали за Зеленского, что он всерьез что-то делает по поводу «достижения мира на Украине». Прошел уже год с того момента, как Зеленский сменил Порошенко, но общий характер боевых действий на Донбассе практически не изменился – все та же позиционная война с потерями среди военных обеих сторон и жертвами среди гражданского населения ДНР и ЛНР.

Риторика Зеленского на тему войны уже давно практически неотличима от риторики Порошенко, а перестановки в Генштабе ВСУ и Министерстве обороны Украины являются классической иллюстрацией к тезису про замену шила на мыло, что в особенности касается истории с назначением «героя Иловайска» Хомчака главой Генштаба. Что примечательно, публичные крики Зеленского про необходимость расследования причин военной катастрофы под Иловайском так криками и остались – не мог же он в самом деле начать преследование того же Хомчака или самого Коломойского, который финансировал карательные батальоны, наступавшие на Иловайск, и люди которого влияли на развитие операций летом 2014 года.

Поэтому рутинизация война, начавшаяся еще при Порошенко в 2015-м году, в 2020-м году при Зеленском успешно сохраняется. Как ранее уже отмечалось, это не Приднестровский или Осетинский, а именно Карабахский сценарий, где на линии соприкосновения постреливают до сих пор. А ведь на Донбассе прошло уже более 6 лет с начала войны. И с этой реальностью надо что-то делать, помимо зачтения мантр про то, что «минским соглашениям нет альтернативы». Это было очевидно и ранее и тем более очевидно сейчас.

Что касается заявлений Соловьева о паспортах и необходимости принятия ЛНР и ДНР в состав России, то достаточно иронично слышать это от того, кто в свое время заявлял, что «Донбассу никто ничего не обещал». Но на практике мы и так видим раздачу паспортов и экономическую интеграцию республик в РФ, так что говорить об отсутствии поддержки не приходится. С другой стороны, ее достаточно для выживания республик, но недостаточно для их развития, которому мешает война и низкий уровень жизни населения, вызванный как войной, так и качеством экономической политики, которая приводит, в том числе, к забастовкам шахтеров и протестам против задержек выплат по зарплате.

Разумеется, для повышения уровня жизни необходимо решение украинской проблемы и более серьезные усилия по экономическому развитию. При текущем сценарии экономика республик будет продолжать стагнировать и висеть на российских дотациях. Поэтому разговоры про то, что необходим пересмотр стратегии на Донбассе, будут продолжаться, начиная от самоочевидных тем, вроде ускорения раздачи российских паспортов с последующим признанием ЛНР и ДНР, и заканчивая реализацией на базе ЛНР и ДНР более амбициозных проектов. Но это пока все на уровне разговоров, официально «минский поезд» едет дальше, и мы все так же будем слышать, что «стороны договорились договариваться дальше» на фоне рутинных сводок об обстреле Донецка или Горловки и фотографий убитых с обеих сторон.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/dnr/minskie-toptaniya/ – цинк