Euronews – купаться можно, лежать нельзя — «коронавирусное» лето задаёт новые пляжные стандарты

15.05.2020, 2:46, Новости дня

В страны Европы уже приходит летнее тепло — и власти ожидают, что граждане в ближайшее время массово направятся на пляжи. Во многих приморских городах сейчас принимают дополнительные меры и ограничения, чтобы отдыхающие на морском берегу не нарушили введённые из-за карантина правила социального дистанцирования, передаёт Euronews.

Близится лето — необычное, «коронавирусное», как его уже назвали в СМИ. В Греции в ближайшие выходные воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +30 °С. Карантинные меры в стране ослаблены.

Власти ожидают, что граждане массово направятся на пляжи. Администрации приморских городов готовы принять меры, с тем чтобы отдыхающие смогли соблюдать правила социального дистанцирования.

ГРИГОРИС КОНСТАНТЕЛЛОС, мэр Вари-Вула-Вулиагмени: В течение следующих двух дней мы установим на пляжах зонтики. Но их будет меньше, чем в предыдущие годы. Мы должны защитить людей от коронавируса. Вот на этом пляже раньше стояли 65 зонтиков. Нынешним летом их будет максимум 35.

Сообщается, что расстояние между зонтиками составит примерно пять метров.

СИМЕЛА ТУХТИДУ, корреспондент Euronews: На большинстве афинских пляжей развивается голубой флаг. Это означает, что вода здесь чистая и пригодна для купания. Теперь владельцам купальных зон нужно адаптироваться к стандартам, установленным медицинскими экспертами Греции. Местные власти заявляют, что сделают всё необходимое для обеспечения безопасной работы обустроенных пляжей.

Постепенно открываются пляжи и во Франции. Здесь свои нормы. Устраивать пикники, стоять и лежать на песке пока запрещено: дошёл до воды, искупался — и вышел. Далее два варианта: бежать домой — или прогуляться, не приближаясь к другим отдыхающим.

Дата выхода в эфир 13 мая 2020 года.