Guardian – в ЕС отвергли возможность заключения торговой сделки с Великобританией по примеру Канады за полгода

15.05.2020, 2:46, Новости дня

Европейские дипломаты считают, что на заключение торгового соглашения с Великобританией с некоторыми тарифами и квотами уйдёт минимум два года, пишет The Guardian. Источники издания в Евросоюзе предполагают, что продлить переходный период придётся, так как 27 странам — членам, интересы которых часто не совпадают, потребуется время, чтобы согласовать единую позицию.



Reuters

Европейские дипломаты опровергли предположение канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува о том, что Брюссель и Лондон могут заключить торговое соглашение в течение шести месяцев, заявив, что этого «никогда не случится», передаёт The Guardian.

На прошлой неделе, выступая в британской палате лордов, Гоув заявил, что правительство может отказаться от торговой сделки с «нулевыми тарифами и нулевыми квотами», чтобы не соблюдать европейские стандарты в отношении прав трудящихся, защиты окружающей среды и государственной помощи.

«Мы будем сожалеть об этом, будем думать, что это упущенная возможность, но если это та цена, которую мы должны заплатить, то давайте», — отметил политик, комментируя возможность «закончить как Канада», подписавшая торговое соглашение с ЕС, которое предполагает ряд тарифов и квот на сельскохозяйственные товары.

Как отмечает The Guardian,Великобритания и ЕС пытаются договориться о нулевых тарифах и нулевых квотах, однако Лондон сопротивляется призывам Брюсселя придерживаться общих стандартов в обмен на свободную торговлю.

Тем не менее, по словам ряда европейских дипломатов, предложение Гоува несовместимо с отказом британского правительства продлить переходный период.

«Если мы будем вести переговоры по конкретным тарифным линиям, даже если это всего лишь пара сотен, нет возможности сделать это до конца года. Это совершенно неслыханно. Этого никогда не случится», — приводит издание слова одного из дипломатов, пожелавшего остаться анонимным.

По его мнению, на подобные переговоры может уйти около двух лет. Как отметил один из его коллег, также пожелавшего сохранить анонимность, на переговоры даже по небольшому количеству тарифов могут занять два — три года.

Источники The Guardian в Евросоюзе утверждают, что договориться о тарифах будет невозможно до октября, как надеются в Великобритании, так как 27 странам — членам, интересы которых часто не совпадают, потребуется время, чтобы согласовать общую позицию.

При этом ряд стран ЕС, как ожидается, будут решительно сопротивляться установлению торговых барьеров. Там опасаются, что обсуждение тарифов откроет двери для других торговых ограничений.