 

Трамп уверен в появлении вакцины против COVID-19 к концу года

15.05.2020, 2:37, Новости дня

Президент Дональд Трамп уверен в том, что к концу года в США будет вакцина против COVID-19, которая будет быстро распространена среди населения по всей стране

«Я думаю, что распределение [вакцины] произойдет почти одновременно, потому что мы подготовили военных», объяснил Трамп в четверг, добавив, что дальнейшие подробности будущего вакцинирования будут опубликованы в пятницу.

Прогнозы, сделанные президентом, контрастируют со свидетельскими показаниями на Капитолийском холме незадолго до того, как Трамп выступил на Южной лужайке Белого дома.

Ушедший в отставку директор федерального агентства по вакцинам, доктор Рик Брайт сказал законодателям: «У нас нет планов по массовому производству и распространению вакцины против коронавируса» – свидетельствовал доктор Рик Брайт.

Сейчас по всему миру разрабатываются более 90 вакцин против коронавируса. Немецкая компания CureVac заявила в четверг, что одна из разрабатываемых ею вакцин, мРНК, защищает животных от вируса в низких дозах. Ожидается, что клинические испытания начнутся в следующем месяце.

Брайт был отстранен от должности директора Управления биомедицинских исследований и разработок (BARDA), которое находится в составе Министерства здравоохранения и социальных служб, что побудило иммунолога выступить в качестве информатора и подать жалобу вышестоящим инстанциям.

По мнению Дональд Трампа, Брайт «выглядит как рассерженный, недовольный работник, который, честно говоря, по мнению некоторых людей, не очень хорошо справлялся» со своими обязанностями.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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