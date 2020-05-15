Экс-глава Нацслужбы здоровья Петренко: Минздрав решает только одну проблему – как понравиться всем врачам, особенно “медицинским феодалам”

15.05.2020, 2:30, Новости дня

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко считает, что нынешнее руководство Министерства здравоохранения, которое критикует начатую несколько лет назад реформу системы здравоохранения, пытается понравиться врачам и не учитывает интересы пациентов. Такое мнение он высказал в интервью “Текстам”, которое вышло 12 мая.

Петренко сказал, что когда в 2014 году эксперты начали разрабатывать концепцию реформы, то поняли, что украинская медицина – антисоциальная.

“54% средств в системе брались с пациентов. Для значительного количества украинцев это финансовая катастрофа. По исследованиям, опубликованным в 2015 году, 15% домохозяйств впадают в бедность из-за необходимости оплачивать лечение члена семьи. Чрезмерные расходы вследствие болезни – это одна из причин унаследованной бедности в Украине. На этом кормились “медицинские феодалы” – это не только главные врачи, которые превращают собственные заведения в феоды, где снимают ренту, но и ряд чиновников городского, областного и национального уровней, которые влияли на непрозрачное распределение ресурсов, закупки и финансирование здравоохранения и превратили эту сферу в рассадник коррупции и неформальных платежей”, – отметил он.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны были получить те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

По словам Петренко, второй, госпитальный, этап реформы проходит очень болезненно во всех странах, не только в Украине.

“Но сейчас складывается впечатление, что Министерство здравоохранения решает только одну проблему – как понравиться всем врачам, особенно “медицинским феодалам”, – убежден бывший чиновник.

По мнению Петренко, результаты второго этапы реформы можно будет увидеть через три – пять лет, но уже сейчас “надо честно сказать, что некоторые заведения могут закрыться”.

“В реализации медреформы надо быть, как [бывший премьер-министр Великобритании] Маргарет Тэтчер. Думаете, ее очень любили, когда она в 80-х сказала о том, что дотационные государственные шахты будут закрыты и 800 тыс. шахтеров останутся без работы? Она сказала: “Мы вас переквалифицируем”. У нас же не хватает врачей определенных специальностей. Зато у нас очень много, например, акушеров-гинекологов, потому что они знают, что всегда на этом деле могут заработать себе живую копейку”, – сказал Петренко.

Он убежден, что часть медицинских учреждений, которые подготовились внедрять реформу, будут разочарованы.

“Та небольшая доля руководителей учреждений, которые поверили, готовились, создали нормальные условия для врачей, оптимизировали экономику своих заведений и должны были выиграть от реформы, будут очень разочарованы. И если удастся этим бестолковым политикам сейчас откатить реформу, то нам придется приложить очень много усилий, чтобы снова начать двигаться в этом направлении”, – заявил Петренко.

Он отметил, что в результате пересмотра реформы, который анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов, может сложиться ситуация, когда больницы вообще останутся без финансирования.

“Степанов не понимает, что медучреждения переходят из статуса распорядителя бюджетных средств в системе казначейства в статус получателя бюджетных средств. Минздрав не платит зарплату… Если они сейчас остановят финансирование, может сложиться такая ситуация, когда физически правовых оснований платить учреждениям не будет. То есть они отменят то, что работает, а нового не предложат – и учреждения целый месяц или два могут быть без денег”, – сказал Петренко.

Он считает, что сейчас руководство Минздрава хочет понравиться избирателям и “выполнить прихоти власти накануне осенних местных выборов”.

“Мы сделаем реформу, но чтобы все были довольны. И врачи, и пациенты, и зарплата вырастет, и бюджет вырастет”. Как? Так не бывает. Это тогда не реформа”, – убежден бывший глава НСЗУ.

Петренко порекомендовал Минздраву “заняться своими непосредственными обязанностями”. По его мнению, НСЗУ лучше справится с функцией финансирования больниц.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы (Петренко назвал эту информацию манипуляцией и заявил, что цифра 50 тыс. “взята с потолка”).

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает “справедливые тарифы”, по которым будут финансировать отрасль.