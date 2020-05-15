Нацбанк Украины разработал приложение для считывания данных с биометрических паспортов

15.05.2020, 2:30, Новости дня

Национальный банк Украины разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента, с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины”, – говорится в сообщении.

В НБУ считают, что использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка будут полезными банкам и их клиентам.

“Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это приложение в свою IT-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах”, – пояснили там.

В регуляторе добавили, что клиентам, которые имеют биометрические документы, больше не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них откроется доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки.

Пилотная версия приложения доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе планируется разработать версию для Google Play.

📣 Увага-увага! Маємо гарну новину для банків та їх клієнтів! 📲 Національний банк розробив мобільний додаток… Posted by Національний банк України on Neljapäev, 14. mai 2020