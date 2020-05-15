 

Суд в РФ отклонил апелляцию на приговор крымскому блогеру Мемедеминову

15.05.2020, 2:30, Новости дня

Военный апелляционный суд Власихи Московской области 14 мая оставил в силе приговор крымскому блогеру и журналисту Нариману Мемедеминову – два с половиной года лишения свободы. Об этом проекту “Крым.Реалии” сообщил адвокат Эдем Семедляев.

На заседании суда Мемедеминов призвал своих коллег продолжать освещать преследования в Крыму.

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, блогер также сказал, что не питает иллюзий относительно решения по его делу, но все же уповает на справедливость.

Он попросил прессу уделять внимание преследованиям по религиозному, национальному и профессиональному признакам на территории Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вердиктом апелляционного суда.

“Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Наримана Мемедеминова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма. Такой шаг будет способствовать восстановлению справедливости в отношении невинных людей, а также обеспечению их права на жизнь в условиях пандемии COVID-19”, – сказано в заявлении на сайте МИД.

2 октября 2019 года Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Мемедеминова к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. МИД Украины называет обвинения сфабрикованными.

Семедляев говорил, что российская прокуратура просила шесть лет лишения свободы.

23 марта 2018 года в доме Мемедеминова, который сотрудничал с правозащитным объединением “Крымская солидарность”, прошли обыски. После них блогера задержали, в тот же день “суд” арестовал его.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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