Симоньян сравнила медицину в РФ и США

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15.05.2020, 2:30, Новости дня

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение в РФ и США.

Симоньян рассказала о «совершенно чудовищных» историях в ситуации с коронавирусом в США. Так, «американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом». Заболев, она оставалась дома, так как «никому не рекомендуется обращаться к врачам», пока «совсем уже не начинаешь умирать».

В РФ «совсем другой подход», отметила Симоньян, советуют сразу «вызывать скорую»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Симоньян сообщила, что и число медиков на душу населения, и число коечных мест в США меньше в разы. В скорую помощь американцы не обращаются, так как лечение слишком дорогое. 

При этом 60% жертв COVID-19 – темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения.

Симоньян признала, что в США, как и в Германии, «наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей», «блистательная» по уровню. Однако массовой медицины в США нет, а вот в РФ он «с советских времен, слава Богу, осталась».

Главред RT отметила, что массовая медицина в РФ «плохонькая», есть очереди в поликлиниках и иногда приходится долго ждать скорую, а «санитарка может нахамить». Однако эта медицина есть, а «коечный фонд на 30% свободен».

Симоньян подчеркнула, что россиянам следует «привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше».

«И ровно этим объясняются наши цифры», – сказала Симоньян.



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