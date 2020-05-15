 

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

15.05.2020, 2:20, Новости дня

Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.

Как говорится в письме главы федерального агентства Зарины Догузовой, направленном главам российских субъектов, в кризисной ситуации оказались объекты, требующие больших и регулярных вложений, в том числе гостиницы и санатории, курорты и круизные суда.

"В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95-100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн руб", – говорится в письме.

При негативном сценарии работы могут лишиться до 2,5 млн человек. При этом остановка туристических потоков наносит ущерб и десяткам смежных отраслей.

Глава Ростуризма уверена, что приоритетной задачей является сохранение профессиональной кадровой основы и инфраструктурной основы отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет​​​. Восстановление отрасли с нуля, по ее мнению, станет гораздо более затратным и длительным процессом, сообщает ТАСС.



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