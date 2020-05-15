Время отвечать: 15 мая истекает срок решения проблем с выплатами медикам

15.05.2020, 2:20, Новости дня

Сегодня истекает срок, который Владимир Путин отвел на решение проблем с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. В начале недели стало известно, что деньги не дошли и до половины врачей.

Времени для того, чтобы выплатить медикам стимулирующие премии, остается совсем мало. Срок — 15 мая — определил президент. Большинство регионов, похоже, успевают.

"Мы получили все, что говорил и Владимир Владимирович, и наше местное руководство, жаловаться не приходится", — говорит врач-инфекционист городской больницы №8 Челябинска Лариса Якушева.

Пациентов с подозрением на коронавирус в Магадане доставляют в областную больницу. Шесть врачей, 24 медсестры и 27 санитаров, которые борются с COVID-19, стимулирующие выплаты получили еще в конце апреля.

"Деньги доведены до медработников, жалоб никаких не поступало. По финансированию мы вопрос закрыли", — говорит и.о. главного врача Магаданской областной больницы Роман Сук.

При этом в федеральном правительстве Колыму называют среди регионов, где к такой работе даже не приступили. Областные власти объясняют это путаницей в отчетах. Говорят, что выплаты начались из регионального бюджета, еще до поступления федеральных средств.

"Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральными средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", — говорит губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Спешит опровергнуть статус отстающего региона и Чукотка. В Анадыре заявили, что сейчас медикам выдают региональные доплаты. Выделенные средства из федерального бюджет уже лежат на личных счетах.

В Крыму пришлось пересчитать средства, на которые могут претендовать врачи. Неделю назад медики Керчинской станции скорой помощи записали видеообращение. Представители профсоюза рассказали, что некоторые фельдшеры и медсестры получили по 300 рублей. Власти региона объяснили это почасовым расчетом и пообещали доплатить.

"Эта позиция была изначально в документах Минздрава – считали по фактическому времени, с которым общался с больным, а надо было по фактическому времени за месяц. Пришли разъяснения. Ситуацию переделали", — комментирует ситуацию глава республики Крым.

Большая работа предстоит российским регионам и по организации выплат семьям с детьми. С 12 мая начался прием заявлений на получение единовременных 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно. О своем праве на такую поддержку можно заявить на сайте Госуслуг. Но на сервере из-за большой нагрузки постоянные сбои. Родители приходят в Пенсионный фонд лично. У офисов — очереди. Власти просят граждан не поддаваться ажиотажу, ведь заявления будут принимать до 1 октября.

"Сейчас идет обкатка технических средств, и этот полугодовой срок дает спокойствие для того, чтобы не торопиться с подачей заявления. Чтобы мы смогли все обработать и все семьи, претендующие на эти выплаты, их получили", — говорит заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Смоленской области Елена Корнеева.

Продолжается прием заявлений и на выплату пособий детям до 3 лет. За апрель, май и июнь их родителям перечислят по 5 тысяч рублей. Дополнительные меры предусмотрены для семей, доходы которых сейчас ниже прожиточного минимума.