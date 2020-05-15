Президент Украины продлил запрет российских соцсетей и сайтов

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15.05.2020, 2:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает ТАСС.

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко. Он тогда заявил, что "его украинский народ сможет прожить без российских социальных сетей".

Тогда это решение критически прокомментировали в ОБСЕ и в Госдепе США, а в российском МИД заявили, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

В начале апреля этого года Служба безопасности Украины направила в Совет нацбезопасности предложение о продлении санкций еще на три года. Верховная рада поддержала его.



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