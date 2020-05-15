Умер создатель «Петербургского ангела»

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15.05.2020, 2:08, Новости дня

Скульптор Роман Шустров умер в Мариинской больнице, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В Facebook Вишневский рассказал, что «печальную весть» сообщил главврач больницы.

«Медики сделали все, что могли, – сообщил Вишневский. – Светлая память создателю «Петербургского ангела».

СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией, пишет «Фонтанка».

«Петербургский ангел» установили в 2012 году. Автор посвятил его пожилым петербуржцам. 



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