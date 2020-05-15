 

Власти Москвы объявили о начале массового тестирования на антитела к коронавирусу

15.05.2020, 2:00, Разное

С завтрашнего дня в московских поликлиниках запустят программу массового бесплатного тестирования жителей на наличие антител к коронавирусу. Об увеличении числа исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА-метод) в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки», — уточнил мэр.

Горожан, которые примут участие в тестировании по новому ИФА-методу, выберут случайным образом: уже завтра порядка 70 тысяч москвичей получат на свою электронные почты письма с приглашением посетить поликлинику. Анализы на антитела, в частности, предложат сдать и сотрудникам московских медучреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний и других городских предприятий.

Соответствующие исследования будут проводить работники 30 столичных поликлиник. Московский градоначальник уверен, что это поможет на ранней стадии выявить заболевших COVID-19 и тех, у кого болезнь протекает бессимптомно.

Для проведения иммуноферментного анализа используется кровь из вены. Тесты на антитела помогают выявить в организме пациента наличие или отсутствие антител IgM и IgG. Первый маркер свидетельствует о том, что человек в данный момент болеет коронавирусом, а второй — что он уже им переболел, и организм выработал к этому типу вируса иммунитет.

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Источник: Новая газета



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