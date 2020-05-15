Тарифы ЖКХ для россиян предложили заморозить

15.05.2020, 1:52, Разное

Из-за ситуации с коронавирусом в России власти уже фиксируют практически двукратный рост безработицы в стране. Чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой ситуации, Рифат Гарипов предложил всем субъектам на время заморозить тарифы ЖКХ.

По его мнению, региональным властям следует подумать и о более радикальных методах адресной поддержки. В частности, для тех, кто остался без работы и средств к существованию, он предложил отменить соответствующие статьи расходов.

Важно, чтобы такая помощь оказывалась не только адресно, но и оперативно. “Людям уже сейчас нечем оплачивать услуги, а сбор всевозможных документов и без пандемии был небыстрым процессом, – подчеркнул Рифат Гарипов.

Коронавирус в России привел к значительному осложнению экономической ситуации. Проблемы возникли не только у представителей малого и среднего бизнеса, но и у простых людей, многие из которых остались без работы или столкнулись с серьезным уменьшением доходов.

12 мая режим самоизоляции начал постепенно смягчаться и отменяться по всей стране, однако россиянам вряд ли удастся быстро восстановить материальное благополучие. В связи с этим любая экономия, даже самая незначительная, крайне важна. Замороженные тарифы ЖКХ станут подспорьем для многих.