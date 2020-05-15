 

В крупных российских городах жители перестали соблюдать режим самоизоляции

15.05.2020, 1:52, Разное

Утром 14 мая в городах-миллионниках было зафиксировано резкое падение уровня самоизоляции. Как сообщает “Яндекс”, в Москве этот показатель составил 2,4 балла, во Владивостоке – 2,1 балла, в Санкт-Петербурге – 2 балла.

Напомним, что 11 мая президент Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней. С 12 мая региональные власти определяют сроки и порядок отмены ограничительных мер, передает НСН.



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