 

Врачи в Петербурге добились успеха при лечении COVID-19 плазмой крови

15.05.2020, 1:48, Новости дня

Получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщили в комитете Санкт-Петербурга по здравоохранению.

За неделю в больнице №40 трем пациентам «перелили плазму». У всех трех пациентов болезнь до этого протекала тяжело, передает ТАСС.

У первого «значительное улучшение» проявилось «на второй день после введения плазмы». На третий день его перевели из реанимации, а позднее выписали из больницы. Из реанимации перевели и второго пациента. Третий тоже «идет на поправку».

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы Евгений Гарбузов сообщил, что первыми плазму ввели врачам стационара. Медиков должны были перевести на искусственную вентиляцию легких.

Гарбузов подчеркнул, что лечение плазмой крови «показывает хорошие результаты», его планируют «расширить».

Напомним, исследование нескольких тысяч пациентов с COVID, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна. Выводы ученых опубликованы на медицинском портале medRxiv.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто поставил под сомнение эффективность лечения коронавируса плазмой.

При этом врач-гематолог Елена Мисюрина в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщила, что «у всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние».



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