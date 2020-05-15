Foreign Policy обвинил Россию в ограничении гуманитарной помощи сирийцам

15.05.2020, 1:30, Новости дня

Жители неподконтрольных Дамаску северо-восточных районов Сирии получали гуманитарную помощь через КПП на границе с Ираком. Однако сирийское правительство опасается, что через такие пункты в Сирию нелегально попадает и оружие для боевиков, поэтому РФ и Китай добились закрытия этого канала. И хотя гуманитарная помощь поступает теперь в Сирию другими путями, журналист Foreign Policy пишет, что этого недостаточно.



Reuters

Из-за давления со стороны РФ ООН пришлось прекратить финансирование частных гуманитарных программ по поставкам медицинских грузов через иракскую границу на северо-восток Сирии, пишет Foreign Policy. Несколько недель назад из головного офиса ООН в её подразделения пришло постановление, что им можно финансировать благотворительные проекты на северо-востоке Сирии, только если они зарегистрированы в Дамаске и имеют разрешение на работу в регионе от сирийского правительства.

В этом регионе проживает порядка 2 миллионов человек, и в основном это курды, беженцы и антиправительственные группировки. Многие там живут в лагерях и сообществах, неподконтрольных правительству, отмечает автор статьи.

Гуманитарный кризис там стал хуже, когда ООН в январе закрыла свой пункт на пограничном переходе «Эль-Ярубия». По словам автора статьи, именно этим переходом пользовалась ВОЗ и частные гуманитарные группы, чтобы поставлять медицинские товары в северо-восточные регионы Сирии. Других путей для поставок там пока не смогли найти, хотя в ООН отмечают, что именно сейчас необходимо это сделать.

Впрочем, сами сотрудники гуманитарных организаций в разговоре с журналистами отметили, что им не поступало от ООН запрета на финансирование иных НПО, не связанных с сирийским правительством. По их словам, хотя погранпереход «Эль-Ярубия» и не используется, ООН делает всё возможное для помощи людям на северо-востоке Сирии.

Автор статьи настаивает, что именно через подобные переходы в северо-восточные регионы Сирии попадала основная гуманитарная помощь, а не от Дамаска. Сейчас якобы те поставки, что направляются в повстанческие районы, оседают в государственных госпиталях. А чтобы в них попасть, людям нужно пересечь контрольно-пропускные посты. Мужчины призывного возраста опасаются это делать, чтобы их не забрали тут же в сирийскую армию или в силы резерва.

Само сирийское правительство выступает против таких переходов, поскольку считает, что они нарушают суверенитет Дамаска. Сирийские власти уверены, что через них на грузовиках перевозят оружие для антиправительственных сил. Поэтому в декабре РФ и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию о продлении трансграничных операций.

Однако уже в январе Москва договорилась с Турцией о поставках гуманитарной помощи через её территорию. Кроме того, в ООН рассматривают возможность совершать поставки через неофициальные КПП с Ираком, включая те, что контролируют курды.

Впрочем, всё равно ВОЗ в недавно опубликованном документе высказывает опасения, что каналы поставок гуманитарной помощи из Дамаска не справятся с потребностями людей в северо-восточных регионах Сирии. По их словам, за последние три месяца только 31% учреждений при поддержке НПО получили медикаменты, поставки и оборудование. И всё же требование об открытии пункта «Эль-Ярубия» из этого документа убрали и просят лишь найти альтернативные пути.

В США депутаты конгресса выступили с призывом к Трампу либо обеспечить, чтобы подразделения ООН могли проводить трансграничные гуманитарные операции, либо сформировать для этого межгосударственную коалицию. Как пишут они в письме на имя госсекретаря США Майка Помпео, из-за закрытия КПП между Ираком и северо-восточным регионом Сирии ООН не может больше финансировать местные неправительственные организации и поставлять туда специальное медицинское оборудование.

Россия, в свою очередь, настаивает, что сирийское правительство делает всё, чтобы победить коронавирус, несмотря на введённые против него санкции. «Мы призываем наших коллег не тратить время на попытки ратовать открыто или скрытно за возвращение «Эль-Ярубии» и заявления, что это единственное решение», — приводит Foreign Policy слова российского постпреда при ООН Валерия Небензи.